Известный ресторатор оценил пельмени из улиток подмосковного фермера

Фермер из Подмосковья Сергей Балаев разводит улиток и готовит из них деликатесы. Известный ресторатор Игорь Бухаров оценил главное блюдо фермера — пельмени из улиток.

Сергей Балаев рассказал, что в пельменях не фарш, а улитка целиком. Их приготовление, отметил фермер, не отличается от готовки обычных пельменей.

Источник фото: телеканал «360»

«Процесс точно такой же. Мы кипятим воду, добавляем уже туда пельмени, в кипяток. Когда они всплывут, мы ждем какое-то время, и они готовы», — уточнил фермер Сергей Балаев.

О продукции Сергея не так давно узнал Владимир Путин. Президент поддержал фермера, а еще пообещал заглянуть и на саму ферму.

О встрече с президентом Сергей Балаев вспоминает очень эмоционально.

«Конечно, я волновался. В трех метрах сидеть с Владимиром Владимировичем, у меня руки потели — приходилось вытирать. Самое главное, что для меня была достигнута моя цель. Теперь я ввезу в страну маточное поголовье улиток, которых здесь нет. И я надеюсь, что они начнут давать много продукта», — рассказал Сергей.

Источник фото: телеканал «360»

А теперь продегустировать улиток согласился известный ресторатор Игорь Бухаров. Еще и муж Ларисы Гузеевой. Сама телеведущая, кстати, и с Сергеем уже знакома, и улиток тоже успела попробовать. Теперь очередь за ее мужем.

Игорь Бухаров — президент федерации рестораторов и отельеров России, а значит, знает о деликатесах все.

Первый вопрос к фермеру о питательных свойствах его продукции.

«Если мы делаем пельмени с улиткой, то кроме „вкусно“ это еще и „полезно“. Ведь шесть таких маленьких ножечек заменяют полтора килограмма говядины по белку», — подчеркнул Сергей Балаев, фермер.

И хотя это была всего лишь первая встреча, ресторатор, кажется, уже покорен.

Источник фото: телеканал «360»

«Вот это и есть, помните выражение „нижегородское с французским“? Вот это соединение. Я всегда говорил, это адаптация французского вкуса к нашему вкусу», — заявил Игорь Бухаров, президент федерации рестораторов и отельеров России.

Дегустация прошла успешно, и, вполне вероятно, у Сергея скоро появится первый крупный заказчик. Ну а что будет дальше — зависит только от фантазии самого фермера. Кстати, помимо улиток, Сергей Балаев разводит еще и крокодилов. А значит, мы наверняка еще услышим эту фамилию.