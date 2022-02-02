Ресторатор из Москвы выиграл миллион в новогодней акции сети магазинов «Пятерочка»

Ресторатор Денис Закарьян стал обладателем миллиона благодаря участию в новогодней акции торговой сети «Пятерочка». Ее запустили в конце ноября, чтобы первых победителей успеть осчастливить до Нового года.

«Эта акция проводилась в преддверии Нового года. Она завершала 2021-й год, а люди в конце года всегда ждут какого-то чуда. Акция была направлена на то, чтобы сделать небольшое чудо для наших покупателей», — сказал руководитель группы магазинов «Пятерочка» в Москве Павел Гаврилов.

Источник фото: телеканал «360»

Условия были простые: чек на сумму от 555 рублей и активация в мобильном приложении. Денежные призы получили сотни покупателей, а почти девять тысяч нуждающихся семей — продукты.

Источник фото: телеканал «360»

О том, что стал миллионером, Денис узнал в поезде. Вместе с семьей победитель ехал из Москвы в Воронеж.

«Мне приходит сообщение: „Поздравляю, Вы выиграли миллион рублей!“. Чему, конечно же, я очень сильно обрадовался», — рассказывает участник акции Денис Закарьян.

Источник фото: телеканал «360»

Акция проходила во всех магазинах «Пятерочка» с 30 ноября 2021-го по 10 января 2022 года. Принять участие в ней могли все покупатели, зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта». Ежедневно разыгрывали тысячу призов на сумму 1000 рублей каждый и один приз в размере 100 тысяч рублей, а раз в неделю определяли обладателя суперприза в размере одного миллиона рублей.

Источник фото: телеканал «360»

«Без преувеличения Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников в нашей стране. Это время приятной суеты, подготовки праздничного стола, на который стараются выбрать все самое лучшее и вкусное, чтобы удивить гостей и порадовать родных и близких. И, конечно же, этот праздник не обходится без подарков для любимых. „Пятерочка“ тоже подготовила подарки для своих любимых гостей — более 50 миллионов рублей на исполнение желаний!» — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

Организаторы рассказывают — эта акция не последняя. Подробности новых розыгрышей опубликуют на сайте «Пятерочки».