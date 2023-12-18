Подмосковье 18 декабря 2023, 16:13 Рестораны в Солнечногорске разработают меню для гастропроекта «Ешь в Подмосковье» Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Гастропроект «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус» стартовал в Солнечногорске. Участниками уже стали два ресторана. Там разработают специальное зимнее меню для гостей.

Ресторан «Монпасье» уже присоединился к региональному проекту. Владелец заведения Дмитрий Нестеров презентовал три новых сета меня. В них вошли чизкейк с еловым вкусом, оливье с крабовым мясом и икрой, котлеты из оленины, салат с хурмой и вяленой уткой и мандариновый наполеон. Среди напитков представлены безалкогольный глинтвейн, ягодный и фруктовый сбитни.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

По словам заместителя главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилла Типографщика, также к гастропроекту присоединится ресторан «Иль соле иль мондо». Участников акции можно будет определить по специальной наклейке на двери заведения.

Отметим, что проект «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус» объединил более 140 ресторанов и кафе. Он продлится до 29 февраля.

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