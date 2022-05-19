Рестораны McDonald’s продолжат работу в Подмосковье под новым брендом

Сеть ресторанов McDonald’s в ближайшее время возобновит работу. Ранее корпорация объявила о прекращении работы бренда на территории России.

Компания 19 мая объявила о заключении сделки по продаже российских активов сети Александру Говору, который является партнером-франчайзи компании с 2015 года. В Сибири работает 25 предприятий, открытых Говором по франшизе. По условиям сделки он приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.

Сейчас в Подмосковье насчитывается 139 объектов McDonald’s. На предприятиях сети работает более десяти тысяч человек, а также 15 тысяч человек трудятся в смежных организациях.

Порядка 300 тысяч человек ежедневно приходили в рестораны сети в Московской области.

«Для нас очень важно, что объекты общественного питания продолжат функционировать и сохранятся рабочие места, а запланированное расширение сети позволит создать порядка 6000 новых рабочих мест для жителей Подмосковья и привлечет дополнительные инвестиции. На сегодняшний день общий объем инвестиций в развитие сети на территории региона составляет свыше 12 миллиардов рублей, дополнительно планируется инвестировать еще семь миллиардов рублей. Налоги в краевой бюджет Московской области превысили 840 миллионов рублей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Московская область была и останется крупнейшим источником продукции и упаковки для ресторанов этого бренда. Доля подмосковных продуктов и упаковки, поставляемых в McDonald’s, составляет порядка 40%.

Поставщики Московской области обеспечивают McDonald’s на всей территории страны мясными полуфабрикатами, сыром, молочными смесями для мороженого, салатно-овощной продукцией, бумажной упаковкой.

«Предприятием запущена долгосрочная программа поддержки российских фермеров, в рамках которой семейное агропредприятие из Дмитрова, специализирующееся на производстве кочанных салатов, получило целевой грант для прохождения международной сертификации, позволяющий стать поставщиком», — подчеркнул Георгий Филимонов.