В Котельниках открыли ресторан «Вкусно — и точка» на месте бывшего «Макдоналдс». Как признались сотрудники заведения, в их работе ничего не изменилось. Коллектив прежний, условия труда тоже — по сути изменился лишь бренд.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на жару, без посетителей бывший «Макдоналдс» не остался. Желающих продегустировать блюда из обновленного меню оказалось немало, но обслуживали жителей Котельников довольно быстро, так что на открытии обошлось без гигантских очередей. На качество еды жалоб не поступало.

Источник фото: телеканал «360»

«Отличается, наверное, только названием. Потому что все, что было лучшее от компании „Макдоналдс“, мы сохранили. Добавим что-то еще лучшее за счет того, что команда, которая была раньше, она полностью сохранена и готова гостям тоже предоставлять высочайшее качество и уровень сервиса, который был раньше», — подчеркнул старший менеджер по производству предприятия «Вкусно — и точка» Константин Сотников.

Источник фото: телеканал «360»

Что касается меню, его немного подкорректировали — из-за того, что по договору сеть не может использовать то, что напрямую ассоциируется с брендом. Например, пришлось отказаться от «БигМака» и «Макфлурри». Но остались гамбургер, чизбургер, чикенбургер и «Чикен Премьер», «Фиш Бургер», «Цезарь Ролл». На месте и любимые многими фирменный вишневый пирожок и мороженое-рожок.

«Любое предприятие, даже общепита, для городского округа Котельники очень важно, потому что это прежде всего бизнес. А развитие бизнеса — это налоговые поступления в бюджет округа. Поэтому мы наш бизнес всегда оберегаем, сопровождаем и всегда ведем. Ну и любой бизнес — это рабочие места», — сказал глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.

До конца июля в Котельниках должно открыться еще два предприятия «Вкусно — и точка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 140 точек экс-«Макдоналдса» откроют в Подмосковье за три-четыре месяца.