10 декабря 2023, 16:37
Ресторан из Балашихи вошел в топ-100 по стране
Ресторан из Балашихи оказался в числе ста лучших по стране после первого этапа премии «Пальмовая ветвь». Это первое семейное заведение из Московской области, вошедшее в рейтинг.
Ресторан открылся на территории Ольгинского лесопарка полгода назад и подал заявку на участие. Еще одна точка заведения находится в Пестовком парке в микрорайоне Железнодорожный.
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Атмосферу в помещении создают с помощью натуральных материалов, панорамных окон и расцветке, напоминающей природу.
На первом этапе премии «Пальмовая ветвь» выбирают места, которые открылись в течение года. Отбирают по собранным заявкам и предложениям от экспертов и членов ассоциации.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об уникальной услуге для экспортеров Подмосковья.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Балашиха
Рестораны
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