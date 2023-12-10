Подмосковье 10 декабря 2023, 16:37 Ресторан из Балашихи вошел в топ-100 по стране Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Ресторан из Балашихи оказался в числе ста лучших по стране после первого этапа премии «Пальмовая ветвь». Это первое семейное заведение из Московской области, вошедшее в рейтинг.

Ресторан открылся на территории Ольгинского лесопарка полгода назад и подал заявку на участие. Еще одна точка заведения находится в Пестовком парке в микрорайоне Железнодорожный.

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Атмосферу в помещении создают с помощью натуральных материалов, панорамных окон и расцветке, напоминающей природу.

На первом этапе премии «Пальмовая ветвь» выбирают места, которые открылись в течение года. Отбирают по собранным заявкам и предложениям от экспертов и членов ассоциации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об уникальной услуге для экспортеров Подмосковья.

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