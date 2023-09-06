06 сентября 2023, 09:23
Реставрационное исследование пройдет в усадьбе Петровское в Лыткарине
Усадьбу Петровское исследуют для дальнейшей реставрации в Лыткарине. Рабочие изучат строение здания и его отделку.
Как рассказали в Главном управлении культурного наследия Подмосковья, реставраторы проведут научно-исследовательскую работу, установят зондажи и шурфы для изучения состояния конструктивных элементов постройки.
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Усадьба Петровское — представитель архитектуры XVIII века, который сохраняет историко-культурную значимость, несмотря на переделки и утраты.
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Лыткарино
Ремонтные работы
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