Подмосковье 06 сентября 2023, 09:23 Реставрационное исследование пройдет в усадьбе Петровское в Лыткарине Главное управление культурного наследия Московской области

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Усадьбу Петровское исследуют для дальнейшей реставрации в Лыткарине. Рабочие изучат строение здания и его отделку.

Как рассказали в Главном управлении культурного наследия Подмосковья, реставраторы проведут научно-исследовательскую работу, установят зондажи и шурфы для изучения состояния конструктивных элементов постройки.

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Усадьба Петровское — представитель архитектуры XVIII века, который сохраняет историко-культурную значимость, несмотря на переделки и утраты.

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