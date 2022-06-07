Реставрацию усадьбы Горенки начали в Балашихе

Горенки — одна из самых масштабных усадеб Московской области. Два года назад тут располагался Центр внелегочного туберкулеза, а сейячас пустую усадьбу начали восстанавливать.

«Сейчас делается проект восстановления. Мы совершенно не трогаем историческую часть, приводим в порядок парк, освобождаем территорию. Приводим в порядок набережную реки Горенки. Мы начали восстанавливать здание основное.», — рассказал депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев.

Отреставрированная усадьба станет местом для отдыха жителей и гостей Балашихи. Планируется, что на территории будет музейная экспозиция которая расскажет о быте дворян и крестьян 17 века. Посетители смогут поглядеть на выставку карет и автомобилей, а также покататься на лодке.

«Благодаря поддержке, благодаря привлечению сюда инвестиций в скором времени здесь, действительно, произойдут разительные перемены, и эта территория станет еще одним ухоженным, благоустроенным уголком на территории нашего города», — подчеркнул глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Горенки станут частью культурной жизни города уже 9 июня. На территории усадьбы откроется выставка, посвященная дню рождения Петра Первого.