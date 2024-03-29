Подмосковье 29 марта 2024, 12:34 Реставрацию мозаик Нади Леже в Дубне завершат через 2 месяца Администрация Дубна г.о.

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Процесс реставрации мозаик Нади Леже продолжается в Дубне. Сегодня еще четыре полотна направили в Дубненскую мозаичную мастерскую для восстановления.

Речь идет о портретах выдающихся личностей: Льва Толстого, Леонида Когана, Зои Космодемьянской и Фернана Леже. Работы проводит дубненский мозаичист Михаил Поляков, который использует те же материалы, что использовала сама Леже.

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Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что Михаил Поляков является опытным мастером, который с особой преданностью относится к своей работе.

«Вернем панно обратно примерно через два месяца», — добавил Максим Тихомиров.

Первые шесть мозаик художницы Нади Леже уже успешно отреставрированы и установлены в Доме культуры «Мир» ОИЯИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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