Подмосковье 09 февраля 2024, 14:04 Реставрация центрального купола Успенского собора началась в Троице-Сергиевой Лавре Дмитрий Зайчиков

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Реставраторы приступили к обновлению центрального купола Успенского собора в Троице-Сергиевой Лавре. Специалисты очищают от коррозии металлический каркас площадью около 400 квадратных метров. Это уникальная плетеная конструкция на вантах.

После очистки реставраторы покрасят каркас свинцовым суриком. Эти работы проводятся только в теплое время года, при температуре выше +9 градусов. Также обновят крепеж и медные листы конструкции. Затем купол позолотят.

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Масштабная реконструкция проводится впервые с XVIII века. Параллельно реставрируют 7-метровый крест. Все работы планируется завершить к 2025 году. После покраски усилят центральную мачту и нижнюю часть каркаса, восстановят утраченные элементы.

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