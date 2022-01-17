Почти 350 миллионов рублей вложат в обновление музея-заповедника имени Пушкина в Подмосковье

Более 345 миллионов рублей вложат в реставрацию и обновление экспозиции музея-заповедника имени Пушкина в Подмосковье за три года. Деньги выделят из областного и федерального бюджетов.

В России уже началась подготовка к 225-летию со дня рождения Пушкина. Его отметят в 2024 году.

На протяжении трех лет в регионах будут приводить в порядок музеи и заповедники, связанные с именем писателя. На это из федерального бюджета выделят более 757 миллионов рублей.

До конца года субъекты России получат свыше 275 миллионов рублей. Субсидии уже утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Реставрация в Подмосковье

В Московской области находится Государственный историко-литературный музей-заповедник имени Пушкина. В этом году в реставрацию и обновление экспозиции вложат 75 миллионов рублей.

Об этом рассказал заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов. Он уточнил, что деньги выделят из областного и федерального бюджетов.

Ранее стало известно, что более 5,7 миллиарда рублей вложат в развитие культуры Подмосковья в 2022 году.