Подмосковье 02 июня 2023, 15:05 Реставрация крыши усадьбы начала XIX века стартовала в Коломне Главное управление культурного наследия Московской области

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В Коломне продолжается реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская: главный дом, начало XIX века». Здание располагается недалеко от Коломенского кремля — на Посадской улице, 13.

На днях главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на ремонт кровли и устройство систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Объект построили в стиле позднего классицизма. Дом возвели купцы Посохины и владели им до 1859 года. После усадьбу продали по частям купеческим семьям Сурановых и Исаевых.

К началу XX века и до 1920-1930-х годов в доме жили Сурановы. После в нем обустроили коммунальные квартиры, еще позднее - офисы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 170 тысяч человек прошли опрос по благоустройству.

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