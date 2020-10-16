Выставка к 100-летию музея: как реставраторы из Троице-Сергиевой Лавры восстанавливают экспонаты

Сергиево-Посадский музей-заповедник отмечает в этом году 100 лет. В честь юбилея организуют выставку. Восстановлением экспонатов занимаются реставраторы из Троице-Сергиевой Лавры.

Источник фото: телеканал «360»

В честь 100-летия Сергиево-Посадского музея-заповедника готовится новая экспозиция. В мастерских в Троице-Сергиевой Лавре сейчас кипит работа. Целая команда реставраторов работает над восстановлением старинных икон и картин.

«Работа реставратора очень тяжелая, грязная, в основном, ведь с грязью работаешь. Все это отковыриваешь, вымываешь», — объяснил Игумен Дорофей, реставратор.

Отец Дорофей и его помощники сейчас приводят в порядок редкие иконы.

На выставке покажут дары, которые Лавре преподносили российские императоры, а также мемориальные вещи выдающихся архиереев.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас идет работа по подготовке экспозиции — второй части нашей ризницы. Первая часть открыта была в прошлом году, а сейчас открывается следующая», — уточнила Ольга Куцель, заведующая отделом научной реставрации Сергиево-Посадского музея-заповедника.

На выставке будут экспонаты, которые покажут зрителям впервые.

«Царские врата будут впервые показаны. А сейчас у нас в работе большие иконы, которые находились в Никоновском пределе», — отметила Ольга Куцель.

У каждого реставратора свое направление. Одни работают по металлу, отец Дорофей занимается живописью, а есть еще и те, кто работает с тканями.

Источник фото: телеканал «360»

Выставка, к которой так готовятся реставраторы, должна открыться для посетителей через несколько месяцев. А до тех пор отцу Дорофею и его коллегам еще не раз предстоит вступить в схватку со временем. Он говорит, что оно того стоит.