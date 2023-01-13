13 января 2023, 16:49
Реставратор из Красногорска подготовит 186-летний рояль для пианиста Алексея Любимова
Уникальный рояль XIX века скоро зазвучит под пальцами выдающего пианиста России Алексея Любимова. Инструмент 1837 года выпуска отреставрирует для него Алексей Ставицкий из Красногорска.
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Имя Алексея Ставицкого известно в музыкальных кругах. Мастер специализируется на реставрации и настройке раритетных роялей. Это редчайшее ремесло помогло вернуть на сцену многие старинные инструменты. На очереди — французский раритет Алексея Любимова 1837 года выпуска, работа над которым займет несколько месяцев.
Рояль был произведен во Франции на легендарной фабрике «Себастьян Эрар», поставлявшей инструменты в резиденции европейских монархов. Внутренняя конструкция клавиш делает их чувствительными к малейшему прикосновению пальцев, что позволяет исполнять виртуозные пассажи.
Реставрацией фортепьяно Алексей Ставицкий увлекся в конце 70-х годов, когда учился в училище имени Гнесиных. Это стало делом всей жизни. В 1992 году появилась мастерская, затем возникла и коллекция старинных инструментов. В 2021 году мастер открыл в Рыбинске первый и единственный в России частный музей, который сейчас насчитывает 120 раритетных инструментов.
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