Респиратор — необходимое средство защиты. Как его правильно выбрать?
Сначала разберемся, какие вообще бывают респираторы и почему они удобнее маски?
«Респираторы делятся на FFP1, FFP2 и FFP3. Первый класс защиты должным образом не обеспечивает защиту от пандемии и вирусов», — сказал эксперт Александр Купко.
Александр объяснил, что, в отличие от маски, респиратор всегда плотнее прилегает к лицу — резинки хорошо фиксируют всю конструкцию, а благодаря клапану внутри не скапливается конденсат.
Как определить «правильный» респиратор? Все дело в начинке: в респираторах второго класса защиты — 7 слоев, в третьем — 9. Носить такие маски можно по 6-8 часов. Все понятно — в магазине ищем респиратор FFP3 или FFP2. Их видно сразу — резинки обычно красного цвета. Но гарантирует ли маркировка защиту?
По словам Александра, сейчас на рынке много подделок. Внешне они очень похожи. Чтобы найти самозванца, пришлось «распотрошить» пару образцов.
«Мы видим, что внутренние слои слишком тонкие для третьего класса защиты, сейчас разрежем оригинальный, и вы заметите, на сколько слои тоньше и как они отличаются», — отмечает Александр Купко.
Недобросовестные производители экономят либо на количестве материала, либо на его качестве.
Вот вам лайфхак — перед тем, как закупаться респираторами, лучше приобрести один, разрезать его, проверить слои и то, как он прилегает к лицу. Наденьте и подуйте: воздух не должен выходить ни с верхней части маски, ни с нижней. Если все хорошо, то смело покупайте несколько штук. И помните — респираторы бывают как одноразовые, так и многоразовые. После использования любое средство защиты нужно снять, положить в пакет и вымыть руки с мылом.