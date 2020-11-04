Источник фото: телеканал «360»

Сначала разберемся, какие вообще бывают респираторы и почему они удобнее маски?

«Респираторы делятся на FFP1, FFP2 и FFP3. Первый класс защиты должным образом не обеспечивает защиту от пандемии и вирусов», — сказал эксперт Александр Купко.

Александр объяснил, что, в отличие от маски, респиратор всегда плотнее прилегает к лицу — резинки хорошо фиксируют всю конструкцию, а благодаря клапану внутри не скапливается конденсат.

Источник фото: телеканал «360»

Как определить «правильный» респиратор? Все дело в начинке: в респираторах второго класса защиты — 7 слоев, в третьем — 9. Носить такие маски можно по 6-8 часов. Все понятно — в магазине ищем респиратор FFP3 или FFP2. Их видно сразу — резинки обычно красного цвета. Но гарантирует ли маркировка защиту?

По словам Александра, сейчас на рынке много подделок. Внешне они очень похожи. Чтобы найти самозванца, пришлось «распотрошить» пару образцов.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы видим, что внутренние слои слишком тонкие для третьего класса защиты, сейчас разрежем оригинальный, и вы заметите, на сколько слои тоньше и как они отличаются», — отмечает Александр Купко.

Недобросовестные производители экономят либо на количестве материала, либо на его качестве.

Вот вам лайфхак — перед тем, как закупаться респираторами, лучше приобрести один, разрезать его, проверить слои и то, как он прилегает к лицу. Наденьте и подуйте: воздух не должен выходить ни с верхней части маски, ни с нижней. Если все хорошо, то смело покупайте несколько штук. И помните — респираторы бывают как одноразовые, так и многоразовые. После использования любое средство защиты нужно снять, положить в пакет и вымыть руки с мылом.