Поликлиника и скорая помощь. Крупный медицинский центр откроют в Хотькове
Строительство крупного медицинского центра началось в Сергиевом Посаде
Масштабный медицинский центр с поликлиникой появится в Сергиево-Посадском округе. Его откроют в городе Хотьково. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт заливке фундамента. По его словам, это учреждение построят быстро — всего за полтора года.
Больничный комплекс сможет принять 450 человек в смену. Раньше на создание таких крупных учреждений требовалось около трех лет, но сроки сократили благодаря современным технологиям.
Это и грамотное планирование строительства, и максимальный уход от „мокрых“ процессов. Это, как правило, круглосуточная работа и контроль. На каждом объекте — видеокамера
Андрей Воробьев.
Достроить медицинский центр планируют уже к декабрю 2023 года. В состав комплекса войдут поликлиника, стационар на 60 мест и подстанция скорой помощи.
Большое учреждение будет состоять из нескольких корпусов с новейшим оборудованием и диагностическими кабинетами.
«Диагностика вся — МРТ, КТ — здесь будет. Я про другое уже и не говорю. Стационар на 60 коек будет — очень комфортный. Все профили, которые востребованы, тоже предусмотрены», — отметил губернатор Подмосковья.
Внутри подготовят терапевтическое, офтальмологическое и реабилитационное отделения. Внутренний двор благоустроят — там сделают парковки, места отдыха, детские площадки.
История места
Новый медицинский центр появится на месте уже устаревшей больницы, подчеркнул Воробьев.
Прежнему медицинскому учреждению, которое безнадежно устарело, — 140 лет. Мы понимаем, что Московская область активно развивается, а население растет. Мы должны успевать
Андрей Воробьев.
Он добавил, что для ускоренного строительства социальных объектов Подмосковье перенимает опыт Минобороны, где подход подразумевает качество и скорость.
Такой же современный госпиталь уже заканчивают строить в Истре. Там будут лечить военнослужащих и гражданских.