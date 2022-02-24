Поликлиника и скорая помощь. Крупный медицинский центр откроют в Хотькове

Масштабный медицинский центр с поликлиникой появится в Сергиево-Посадском округе. Его откроют в городе Хотьково. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт заливке фундамента. По его словам, это учреждение построят быстро — всего за полтора года.

Больничный комплекс сможет принять 450 человек в смену. Раньше на создание таких крупных учреждений требовалось около трех лет, но сроки сократили благодаря современным технологиям.

Это и грамотное планирование строительства, и максимальный уход от „мокрых“ процессов. Это, как правило, круглосуточная работа и контроль. На каждом объекте — видеокамера Андрей Воробьев.

Достроить медицинский центр планируют уже к декабрю 2023 года. В состав комплекса войдут поликлиника, стационар на 60 мест и подстанция скорой помощи.

Большое учреждение будет состоять из нескольких корпусов с новейшим оборудованием и диагностическими кабинетами.

«Диагностика вся — МРТ, КТ — здесь будет. Я про другое уже и не говорю. Стационар на 60 коек будет — очень комфортный. Все профили, которые востребованы, тоже предусмотрены», — отметил губернатор Подмосковья.

Внутри подготовят терапевтическое, офтальмологическое и реабилитационное отделения. Внутренний двор благоустроят — там сделают парковки, места отдыха, детские площадки.

История места

Новый медицинский центр появится на месте уже устаревшей больницы, подчеркнул Воробьев.

Прежнему медицинскому учреждению, которое безнадежно устарело, — 140 лет. Мы понимаем, что Московская область активно развивается, а население растет. Мы должны успевать Андрей Воробьев.

Он добавил, что для ускоренного строительства социальных объектов Подмосковье перенимает опыт Минобороны, где подход подразумевает качество и скорость.

Такой же современный госпиталь уже заканчивают строить в Истре. Там будут лечить военнослужащих и гражданских.