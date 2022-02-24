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    24 февраля 2022, 12:26

    Поликлиника и скорая помощь. Крупный медицинский центр откроют в Хотькове

    Строительство крупного медицинского центра началось в Сергиевом Посаде

    Анастасия Ектова, Анастасия Аброськина, Мария Филиппова

    Масштабный медицинский центр с поликлиникой появится в Сергиево-Посадском округе. Его откроют в городе Хотьково. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт заливке фундамента. По его словам, это учреждение построят быстро — всего за полтора года.

    Поликлиника и скорая помощь. Крупный медицинский центр откроют в Хотькове | Изображение 1

    Больничный комплекс сможет принять 450 человек в смену. Раньше на создание таких крупных учреждений требовалось около трех лет, но сроки сократили благодаря современным технологиям.

    Это и грамотное планирование строительства, и максимальный уход от „мокрых“ процессов. Это, как правило, круглосуточная работа и контроль. На каждом объекте — видеокамера

    Андрей Воробьев.

    Достроить медицинский центр планируют уже к декабрю 2023 года. В состав комплекса войдут поликлиника, стационар на 60 мест и подстанция скорой помощи.

    Большое учреждение будет состоять из нескольких корпусов с новейшим оборудованием и диагностическими кабинетами.

    «Диагностика вся — МРТ, КТ — здесь будет. Я про другое уже и не говорю. Стационар на 60 коек будет — очень комфортный. Все профили, которые востребованы, тоже предусмотрены», — отметил губернатор Подмосковья.

    Внутри подготовят терапевтическое, офтальмологическое и реабилитационное отделения. Внутренний двор благоустроят — там сделают парковки, места отдыха, детские площадки.

    История места

    Новый медицинский центр появится на месте уже устаревшей больницы, подчеркнул Воробьев.

    Прежнему медицинскому учреждению, которое безнадежно устарело, — 140 лет. Мы понимаем, что Московская область активно развивается, а население растет. Мы должны успевать

    Андрей Воробьев.

    Он добавил, что для ускоренного строительства социальных объектов Подмосковье перенимает опыт Минобороны, где подход подразумевает качество и скорость.

    Такой же современный госпиталь уже заканчивают строить в Истре. Там будут лечить военнослужащих и гражданских.