Решить конфликты без суда. Семинар по медиации прошел в подмосковном Доме правительства

В Доме правительства Московской области прошел первый семинар по медиации. Участники встречи узнали все об урегулировании конфликтов в досудебном порядке, в том числе в сфере отношений бизнеса с государственными органами.

В качестве посредника между сторонами выступает медиатор — это, по сути, организатор переговоров между сторонами. Его задача состоит в том, чтобы содействовать максимально полному исследованию ситуации сторонами. Как ее субъективных факторов, так и объективных.

Принципы медиации, как альтернативного способа решения конфликтов, уже применяются в сфере «B2B» («бизнес для бизнеса»). Теперь этот алгоритм будет доступен и во взаимоотношениях предпринимательства с органами власти. Соответствующие правки уже вступили в закон. Задача медиатора найти такие точки соприкосновения, чтобы решение было взаимовыгодным.

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье эту важную роль взял на себя центр медиации Московской области. Он создан на основании трехстороннего соглашения между уполномоченным по защите прав предпринимателей, Министерством юстиции и адвокатской палатой Московской области. Помогать специалистам будут руководители общественных приемных бизнес-омбудсмена.

«Центром ведется активная работа по подписанию трехсторонних соглашений по аналогу основного областного соглашения. Такие трехсторонние соглашения у нас уже подписаны в Красногорске, в Егорьевске. Они являются трехсторонними между администрацией, руководителем приемной и центром медиации уже непосредственно», — отметила Мария Светлова, руководитель центра медиации Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Порядок рассмотрения устанавливается непосредственно сторонами, без особых процессуальных требований и при полной конфиденциальности. Главное, чтобы решение принималось при полном согласии сторон.