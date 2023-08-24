Подмосковье 24 августа 2023, 12:26 Решили проблемы с экологией и построили новые школы: как изменился Наро-Фоминск за 5-10 лет

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За последние пять лет в округе построили три школы и три детских сада, открыли детскую поликлинику в Апрелевке, в сельских населенных пунктах заработали пять фельдшерско-акушерских пунктов и три офиса врача общей практики.

Проведены капитальные ремонты медицинских учреждений, ввели в строй два ледовых дворца в Селятино и Наро-Фоминске, реконструировали знаменитый спорткомплекс «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске, капитально отремонтировали Дворец культуры и спорта «Тамань» в Калининце, Дом культуры и спорта «Восток» в поселке Васильчиново, Городской дворец культуры «Созвездие» в Наро-Фоминске, построили прекрасную хореографическую школу в Наро-Фоминске и школу искусств «Классика» в Калининце.

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Решили экологическую проблему: рекультивировали полигоны ТКО «Каурцево» и «Слизнево».

Благоустроили парк «Мечта», «Дубки», «Кантемировский», Центральный парк и парк «Патриот». Продолжаем благоустройство набережной реки Нары в Наро-Фоминске. С каждым годом округ становится все привлекательнее.