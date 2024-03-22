Эксклюзив 22 марта 2024, 19:46 «Решил сделать ей сюрприз». Боец СВО из Щелкова неожиданно навестил бабушку Боец с позывным Фауст вернулся из зоны СВО и навестил бабушку Источник фото: 360

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Боец специальной военной операции из Щелкова устроил бабушке, которую не видел больше года, сюрприз, неожиданно приехав в отпуск. Военный с позывным Фауст отправился в зону СВО летом 2022 года.

Год назад боец получил серьезное ранение в боях под Клещеевкой, два месяца лежал в военном госпитале в Подмосковье, потом вновь вернулся на передовую. О том, что едет домой, никому не сказал — хотел порадовать самого дорогого человека, бабушку.

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«Бабушка мне близкий человек, еще когда учился в школе, я приезжал к ней на каникулы. И вот, когда пошел в отпуск, я решил сделать ей сюрприз — навестить ее. Она нам очень помогает с гуманитарной помощью», — рассказал Фауст.

Увидев внука с цветами в руках, пожилая женщина не смогла сдержать эмоций и зарыдала на родном плече от счастья.

«Тревога такая на сердце была, я не могу. Я ж не ожидала такого, я очень рада», — призналась Валентина Хорольская, бабушка бойца.

Фауст приехал не только повидать родных, но и собрать все необходимое для своего подразделения. Дома участник СВО проведет еще восемь дней, затем снова уедет в зону боевых действий.