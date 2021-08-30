Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа по решению проблем дольщиков идет в регионе с опережением сроков. Об этом он сообщил на оперативном совещании с правоохранительным блоком.

«У нас активно идет программа при поддержке федерального правительства по решению проблем дольщиков», — отметил губернатор.

Несмотря на опережение графика, этому вопросу, по словам главы Подмосковья, необходимо продолжать уделять особое внимание.

Мы с опережением графика идем и в этом году. Но вместе с тем считаем важным обсудить эти вопросы Андрей Воробьев.

Ранее в областном правительстве сообщали, что к 2023 году в Подмосковье не должно будет остаться обманутых дольщиков. Такую задачу губернатор региона поставил по итогам встречи с президентом.

Вместе с тем на совещании с правоохранительным блоком обсудили меры безопасности, которые усилят 1 сентября и во время выборов — с 17-е по 19-е.