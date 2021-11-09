Решение о бесплатном втором высшем образовании оценили в Мособлдуме

Второе и последующие высшее образование в России с 2022 года можно получить бесплатно, если оно касается сферы искусств. Соответствующее постановление со списком из 10 вузов страны утвердило правительство России.

В список вошли государственный институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, Высшее театральное училище имени Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова и литературный институт имени Горького. Для поступления абитуриентам необходимо пройти конкурсный отбор.

Член комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной думы Марина Шевченко отметила, что интересы современного человека не ограничивается только работой. У многих есть хобби и нерастраченные таланты, которые требуют реализации.

«Уверена, найдется немало желающих на бесплатной основе получить второй или третий диплом в сфере искусств, чтобы в дальнейшем реализовать свой потенциал на новом поприще», — подчеркнула она.

Отдельно депутат отметила, что конкуренции для выпускников школ не будет. Поток абитуриентов, пришедших за вторым высшим образованием, примут отдельно. Марина Шевченко отметила, что намерена добиваться, чтобы в список попали Подмосковные вузы, где можно бесплатно получить второе высшее образование.