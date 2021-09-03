Решение чувствительных проблем. Губернатор ответил на вопросы жителей четырех округов Подмосковья

Жители городских округов Домодедово, Подольска, Лыткарино и Ленинского обсудили с губернатором Андреем Воробьевым волнующие их вопросы. Главу региона попросили помочь с ситуацией вокруг завода «Москокс», ускорить строительство детских садов. Андрей Воробьев отметил, что такое общение с жителями формирует взаимопонимание, которое становится источником доверия.

На встречу с губернатором пришли руководители городских округов, общественные деятели и гражданские активисты.

«Все, кто занимается общественной деятельностью, политикой знают, что система коммуникации формирует взаимопонимание, а оно, в свою очередь, доверие. Это самое ценное, что можно получить», — заявил губернатор.

Он подчеркнул, что главная цель встречи еще раз встретиться с жителями и рассказать о важности проектов, которые реализуются сейчас в муниципалитетах.

«Расслабленность ни к чему хорошему не приводит. Предлагаю обсудить самые чувствительные вопросы, которые волнуют людей», — призвал губернатор Подмосковья.

Жители Видного рассказали, что в городе все разделились на два лагеря по поводу Московского коксогазового завода. Одни беспокоятся за экологию, а другие переживают за рабочие места.

Производство выбрасывает в воздух вредные вещества, на которые жалуются жители. Росприроднадзор уже выявлял нарушения в работе завода и требовал наладить работу газоочистных установок.

Андрей Воробьев заявил, что не может игнорировать мнение жителей и состояние их здоровье. Основная задача лидера региона — это защита жителей.

«Мы предупредили предприятие, что если будут жалобы, начнем действовать. Сказали „Москоксу“, что запаха быть не должно. Они понимают ответственность», — заявил он.

Еще одной проблемой, с которой столкнулся Ленинский городской округ стала нехватка детских садов. С этой же проблемой к губернатору обратились и жители Подольска. Они попросили перенести на более ранние сроки сдачу детского сада в Электромонтажном проезде.

Андрей Воробьев напомнил, что сейчас в Московской области создаются малоформатные детские сады в густонаселенных микрорайонах. В Ленинском районе появились три такие дошкольные организации. Все они расположены недалеко от дома, так что родителям не приходится тратить время на дорогу. Весь день малыши проводят под присмотром воспитателей, что заметно сократило очереди в обычные детские сады.

Жители Лыткарина поинтересовались на какой стадии находится ремонт спортивного комплекса «Кристалл». Там располагался крупный бассейн, который закрыли в 2020 году после того, как в здании произошло обрушение крыши. Глава округа Константин Кравцов рассказал, что для ремонта здания подготовили все документы, которые проходят согласование. После этого работы могут начаться.

В Домодедове заявили, что очень ждут новой школы в микрорайоне Барыбино и нового хирургического комплекса в Центральной городской больницы. Также их интересует расчистка реки Пахра, а также организация альтернативного выезда из микрорайона Северный.

Андрей Воробьев заявил, что все вопросы он взял на свой контроль и пообещал, что по всем проведут серьезную работу.