  • Решать задачи, играя. Турнир юных математиков прошел в Долгопрудном

    07 ноября 2019, 16:04

    Екатерина Филимонова, Ольга Крылова

    Первый московский областной турнир юных математиков прошел в Долгопрудном. Школьники решали задачи и с удовольствием общались друг с другом.
    Решать задачи, играя. Турнир юных математиков прошел в Долгопрудном

    Более 300 школьников приехали поучаствовать в математическом празднике в физтех-лицей имени П. Л. Капицы.

    «В физтех-лицее имени П. Л. Капицы состоялся I московский областной турнир юных математиков, в котором приняли участие 316 человек из 22 городских округов региона», — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

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    Она добавила, что в течение двух дней в каждой лиге были проведены математические игры «Домино», «Пенальти» и «Дуэль».

    «Участники турнира были поставлены в условия конкуренции и ограничения времени, но это не мешало им получать удовольствие от математики и математического праздника. Большинство ребят продемонстрировали высокую трудоспособность», — отметила Ирина Каклюгина.

    Решать задачи, играя. Турнир юных математиков прошел в Долгопрудном | Изображение 1

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