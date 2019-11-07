Решать задачи, играя. Турнир юных математиков прошел в Долгопрудном

Первый московский областной турнир юных математиков прошел в Долгопрудном. Школьники решали задачи и с удовольствием общались друг с другом.

Более 300 школьников приехали поучаствовать в математическом празднике в физтех-лицей имени П. Л. Капицы.

«В физтех-лицее имени П. Л. Капицы состоялся I московский областной турнир юных математиков, в котором приняли участие 316 человек из 22 городских округов региона», — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

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Она добавила, что в течение двух дней в каждой лиге были проведены математические игры «Домино», «Пенальти» и «Дуэль».

«Участники турнира были поставлены в условия конкуренции и ограничения времени, но это не мешало им получать удовольствие от математики и математического праздника. Большинство ребят продемонстрировали высокую трудоспособность», — отметила Ирина Каклюгина.

А в Дубне школьники познакомились с «супергероями» периодической таблицы химических элементов — такую возможность им предоставили сотрудники университета «Дубна» и Объединенного института ядерных исследований. Они организовали площадку «105-й ЭЛЕМЕНТ» в рамках всероссийского фестиваля «NAUKA 0+».