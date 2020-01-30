Решать проблемы до того, как их заметили граждане. Подмосковный ЦУР назвали прорывом

Основной прорыв подмосковного ЦУР — это перестройка управленческих процессов, их переориентация на запросы жителя, на решение его проблем в первоочередном порядке. Такое мнение высказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, четыре года (с 2014-го по 2018-й) возглавлявший Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

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Максут Шадаев отметил, что практики оптимизации процесса управления, чтобы власть стала более ориентированной на запросы людей, придумывают и реализуют многие регионы. Он назвал правильным и естественным процесс распространения лучших практик на муниципальный и региональный уровни.

Основным прорывом подмосковного ЦУР Максут Шадаев считает перестройку управленческих процессов, что является самым тяжелым в этих проектах.

«Изменена сама управленческая технология, когда запрос жителя, его проблема поставлена в приоритетном порядке как главная задача, которую должны решать чиновники. В этом смысле вся система управления ориентируется на решение проблем и удовлетворение запросов жителя», — констатировал глава Минсвязи РФ.

По словам Максута Шадаева, в Подмосковье технологический процесс отлажен и организационно, и технически, поэтому есть результаты и снижение количества жалоб.

«Московская область научилась не только реагировать на жалобы, но и работать на упреждение, решая эти проблемы до того момента, как их заметили граждане. Это самый положительный результат, потому что важно не только знать проблему и быстро ее решать, важно не допускать ее в будущем», — добавил Шадаев.

Он сделал акцент на том, что снижение числа жалоб жителей — это главный показатель, так как это означает, что в Московской области стало меньше ям, меньше мусора, меньше разбитых детских площадок. Регион научился решать очень много бытовых проблем, и количество цифровых алгоритмов решения этих проблем исчисляется сотнями.

Московская область, наверное, одна из лидеров, когда процесс бюджетирования и планирования развития строится на массовости запроса. Когда люди могут голосовать за те объекты, которые они хотят, чтобы их построили, отремонтировали, и когда бюджет становится во многом напрямую зависящим от мнения людей, от количества их голосов, которые они отдали в пользу того или иного двора, который нужно благоустроить, той или иной дороги, которую нужно отремонтировать Максут Шадаев.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации напомнил слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, что цифровизация и оптимизация бесконечны, и подчеркнул, что главное — это не останавливаться.