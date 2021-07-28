Решать проблемы, а не замалчивать их. Активисты Подмосковья обсудили развитие региона с губернатором

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с активом Волоколамского городского округа и соседних муниципалитетов. Он рассмотрел вопросы, связанные с дальнейшим развитием региона, и обсудил решение проблем, на которые чаще всего обращают внимание жители.

Чтобы понимать друг друга, нужно разговаривать

В обсуждении приняли участие руководители органов местного самоуправления, общественные деятели и гражданские активисты.

«Президент и наши жители доверили нам управлять легендарной территорией. Каждый на своем месте должен это делать очень результативно», — сказал Андрей Воробьев.

Председатель совета директоров группы компаний «Садовое кольцо» Сергей Колунов, активно занимающийся решением вопросов, связанных с созданием рабочих мест в муниципалитетах, заявил, что часто слышит на предприятиях о проблеме нехватки рабочих кадров.

«Это боль многих производств и всех строителей. Среди прочих мер, на мой взгляд, необходимо усилить популяризацию рабочих профессий. Одно из важных направлений в достижении этой цели — возрождение уроков труда в школе. В том виде, в каком они были в наше время», — отметил Сергей Колунов.

Власть нужна, чтобы решать проблемы

Обращаясь к руководителям органов местного самоуправления, губернатор подчеркнул, что важно постоянно поддерживать диалог с жителями, при этом необходимо учитывать в своей работе запросы и предложения людей.

«Мы собираем наказы, рассматриваем и структурируем их, определяем, что решать в первую очередь. Я хочу, чтобы наша команда дальше эволюционировала, росло качество нашей коммуникации. Важен диалог с жителями, при этом необходимо предлагать конструктивные решения локальных проблем. Каждый человек хочет понимать логику действий власти, и мы должны давать ответы. Когда наша команда работает в таком стиле, мы можем рассчитывать на результат — перемены и доверие людей», — сказал губернатор.

Помимо этого, в ходе встречи были затронуты актуальные для некоторых муниципалитетов проблемы. В частности, жители обратили внимание на вопросы, связанные со строительством Истринской больницы, очистных сооружений и школы в Солнечногорске, реализацией проекта по обустройству дорожной инфраструктуры в ЖК «Митино 02» Красногорска, капитальным ремонтом Шаховской гимназии, обустройством пешеходного перехода через железнодорожные пути в Дедовске, достройкой Центральной районной больницы и закупкой аппарата МРТ для Волоколамского городского округа.

«МРТ будет у вас до июля 2022 года. Справедливое требование. Постараемся максимально быстро МРТ вам доставить», — заявил Воробьев, общаясь с жителями.

Также поднимался вопрос о реконструкции спортивной школы олимпийского резерва в Клину. Местная жительница Марина Иванова рассказала, что в этой школе воспитываются юные спортсмены, которые завоевывают медали и прославляют Московскую область по всей России. По ее словам, здание стало ветхим.

«Я обратилась с просьбой включить его в следующий план ремонта, но хотелось бы это сделать быстрее, чтобы наши дети были в безопасности. Спасибо Андрею Юрьевичу, он нас услышал и поддержал», — сообщила Иванова.

По итогам встречи отметили, что все поднятые вопросы взяты на особый контроль. Со стороны правительства Московской области органам местного самоуправления будет оказана помощь в их решении.

Территория перемен

«Сегодня на встрече с активными жителями Волоколамска губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что для дальнейших позитивных перемен важна сплоченная команда единомышленников, готовая к любым вызовам и работе на результат», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что в команде работают разные люди — депутаты, волонтеры, врачи и учителя, руководители крупных предприятий и сотрудники. Брынцалов напомнил, что сейчас в области строятся новые школы и детские сады, уменьшаются очереди в поликлиниках, городская среда становится комфортной и доступной. Подмосковье, по словам председателя, становится территорией перемен, которые должны почувствовать все жители региона.