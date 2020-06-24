Репинская развязка в Химках поедет в декабре этого года

В Химках продолжается строительство путепровода на пересечении автомобильной дороги М10 «Россия» и улицы Репина. Развязку обещают закончить без нарушения сроков — к декабрю этого года. Ход работ проверил губернатор Андрей Воробьев.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

На транспортное сообщение президенту пожаловались сотрудники химкинского «Энергомаша». Старый и новый города разделены, переезд из одной части в другую требует либо много времени, либо — с выездом на платную трассу — денег. Решение проблемы — строящийся путепровод. Работы ведутся без нарушения сроков, об этом рассказал Андрей Воробьев.

«Срок Владимир Владимирович дал достаточно жесткий — 2021 год. Но компания, которая работает здесь, они на самом деле берут повышенное обязательство. Даже несмотря на то, что были определенные сложности, связанные с инфекцией, они обещают до конца года, уже в декабре, запустить развязку. Здесь все начнет работать», — заявил губернатор.

Местные жители переживают за парковку, которая находится рядом. Андрей Воробьев уверил, что она останется на своем месте.

«Парковка останется здесь, я главе дал команду, чтобы он рассылку сделал дополнительную, проинформировал жителей. И Дмитрий Владимирович все мероприятия проведет для того, чтобы не было беспокойств. Машин много в Химках, и очевидно, что парковка — это очень чувствительная тема в любом дворе, в любом городе, поэтому парковка здесь останется», — уточнил глава региона.

По словам губернатора, после завершения строительства Репинской развязки в Химках приступят к новому важному социальному объекту — развязке со Сходней.

«Там мы сейчас получаем очень много жалоб и думаем, как малой кровью оптимальный найти способ развязать там проблему», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что Химки очень активно развиваются, администрация оперативно реагирует на просьбы и обращения жителей. Качество жизни в округе повышается, жители дают положительную оценку работам по благоустройству.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Ну и такой немаловажный факт: здесь пять или шесть лет назад стоимость квартиры была 70-80 тысяч рублей за квадратный метр, а сейчас от 100 до 120 тысяч рублей. О чем это говорит? О том, что качество жизни, если было бы хуже, цена не была бы выше. Поэтому мы все-таки исходим из того, что мы многое делаем для того, чтобы качество жизни здесь было на должном уровне», — сказал Воробьев.

В Химках уже есть парк для прогулок — это парк имени Льва Толстого, его модернизируют и сделают уютнее, а также еще один парк создадут в Новых Химках.

«Следующий парк будет уже в Новых Химках — это наша следующая задача — Дубки. Он порядка 22 гектаров. Это наша следующая задача будет — благоустроить его. Чтобы в каждой квартире был велосипед, возможность погулять, отдохнуть, подышать свежим воздухом, а то, что город зеленый, вы сами прекрасно видите», — заключил Андрей Воробьев.

Благоустраивают общественные пространства, парки и скверы сегодня по всему Подмосковью. Преображаются и создаются места притяжения жителей. Так, в Красногорске появилась новая набережная, а в Воскресенске благоустроили парк-усадьбу «Кривякино». Теперь это современная зона отдыха, созданная с сохранением ее исторической уникальности.