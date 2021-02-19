Новые съезды и реконструкция улиц. Репинская развязка в Химках станет удобнее

После открытия Репинской развязки дорожные работы в этой части Химок не закончились. Впереди несколько проектов, призванных улучшить ситуацию на дороге. Их завершат уже в третьем квартале 2021 года.

Например, на улице 9 Мая обустроят дополнительный съезд для автомобилей. Он разгрузит движение на пересечении с улицей Дружбы. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Появятся и новые подъезды к филиалу МАИ, а на улице Репина выполнят реконструкцию. Здесь уложат новый асфальт, после чего изменят схему движения машин, чтобы разгрузить потоки.

Между улицей 9 Мая и Ленинградским шоссе построят локальное очистное сооружение. Также, чтобы следить за безопасностью на Репинской развязке, установят пункт управления транспортом. Здесь подключат серверное оборудование для видеонаблюдения.

Для разгрузки потока автомобилей в Химках прорабатывают еще несколько проектов. Среди них строительство путепровода через Октябрьскую железную дорогу и развязки на пересечении улиц Репина, Заводской и Коммунального проезда.