Подмосковье 14 февраля 2023, 10:21 Репетиции спектакля о мушкетерах начались в театре «Подмастерья» в Подольске

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Юные актеры театра «Подмастерья» в Подольске готовят спектакль с элементами художественного фехтования по роману «Три мушкетера». Репетируют в одном из старейших учреждений Подольска — доме культуры «ЗИО».

Педагоги учат ребят всем необходимым дисциплинам: сценическому движению и речи, музыке, актерскому и ораторскому искусству по программе театральных вузов.

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«У нас в театре принята студийная форма развития. Дети занимаются не только театром, а всеми смежными профессиями», — рассказала руководитель театра «Подмастерья» Надежда Закора.

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На уроках всегда строжайшая дисциплина, потому что фехтование требует большой концентрации и внимания. Участники коллектива учатся владеть шпагой, добавляя и пробуя новые упражнения в монологе и диалоге.

«Хочется иметь спектакль пластический, который будет связан с боями. <…> Было бы здорово поехать на чемпионат по художественному фехтованию, принять участие и выиграть», — рассказала руководитель сценического фехтования в театре «Подмастерья» Юлия Богомазова.

Дому культуры «ЗИО» вскоре исполнится 92 года, но после ремонта в нем поселился дух современности и новаторства. Здесь обустроили малый камерный зал, в котором как раз проходят литературные вечера и спектакли по произведениям великих писателей.

«При поддержке администрации и главы городского округа Подольск в нашем доме культуры „ЗИО“ произведен ремонт. Поэтому мы на следующий год планируем открыть еще несколько кружков технической направленности», — рассказала исполняющая обязанности директора дома культуры «ЗИО» Марина Таврова.

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