Подмосковье 20 февраля 2023, 20:42 РЭО назвал Подмосковье лидером по торговле шинами

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Российский экологический оператор (РЭО) назвал регионы-лидеры в сфере торговли шинами. Московская область возглавила данный рейтинг с лотами на общую сумму в 63,5 миллиона рублей.

Также в список попали Кемеровская, Липецкая, Пензенская, Белгородская области, Красноярский край и Орловская область. Предприниматели этих регионов выставили на продажу шины на общую сумму 481,6 миллиона рублей.

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По подсчетам РЭО, ежегодно около миллиона тонн автопокрышек становятся отходами. Только треть из них отправляется на переработку.

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«Сырье, получаемое из старых покрышек, успешно используется в производстве покрытий для детских и спортивных площадок или переходит в разряд топлива для объектов цементной промышленности», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Электронная торговая платформа РЭО начала работать в сентябре 2022 года.

С 2019 года по поручению губернатора Андрея Воробьева в Московской области реализуется проект «Мегабак» для сбора крупногабаритных отходов.

«Благодаря созданным нами в 55 подмосковных городских округах 60 площадкам „Мегабак“ мы смогли избавиться от навалов старых покрышек. Сданные на „Мегабак“ шины напрямую отправляются на ведущие предприятия-переработчики Московской области», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Так, с момента старта проекта в регионе собрали более 148 тысяч кубометров КГО, включая 55 тысяч кубометров старых покрышек.

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