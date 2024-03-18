Подмосковье 18 марта 2024, 12:35 Рентгенолог Евгений Кобзарь пополнил штат областной больницы в Одинцове Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Рентгенолог Одинцовской областной больницы Евгений Кобзарь начал прием пациентов в кабинете магнитно-резонансной томографии на бульваре Любы Новоселовой. Молодой врач сможет воспользоваться мерами поддержки медиков, разработанными правительством Подмосковья.

Евгений Кобзарь окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и ординатуру Московского клинического научного центра имени Логинова. Он специализируется на описании исследований МРТ. К своей профессии специалист относится очень серьезно — в юности он сам пережил спортивную травму.

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Как молодой сотрудник врач получает надбавку к заработной плате, а в будущем планирует воспользоваться другой региональной программой соцподдержки — компенсацией на аренду жилья.

Напомним, в начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе.

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