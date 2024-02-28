Подмосковье 28 февраля 2024, 14:34 Рентген-кабинеты с цифровым оборудованием открыли в Старой Купавне и Обухове Телеканал «360»

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В поликлиниках Старой Купавны и поселка Обухово начали работу рентген-кабинеты, оснащенные современным цифровым оборудованием. Это стало возможным благодаря программе модернизации медицинского оборудования, которая реализуется в структурных подразделениях Ногинской больницы на протяжении последних нескольких лет.

Главный врач Ногинской областной больницы Сергей Лившиц подчеркнул, что замена устаревшего аналогового оборудования на цифровое позволяет не только улучшить качество диагностики, но и обеспечить хранение полученных изображений в цифровом формате.

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Лаборанты и пациенты, уже успевшие опробовать новое оборудование, высоко оценили его преимущества.

«Для пациента меньше нагрузка рентгеновских лучей, удобный в обращении и можно получить гораздо быстрее ответ, чем на пленочном аппарате», — сказала рентген-лаборант Купавинской городской поликлиники Ольга Юрова

Новое цифровое оборудование произведено в России и по качеству не уступает западным аналогам. Его основное отличие от аналогового — это высокое качество изображения, что позволяет проводить до 50 обследований в день.

Заместитель главы Богородского городского округа Олег Шойко добавил, что в ближайшее время новый ренген-аппарат появится также в Электроуглях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил строительство новой поликлиники в поселке Октябрьском в Люберцах. Медицинское учреждение открыть планируют раньше намеченного срока.

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