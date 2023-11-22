Подмосковье 22 ноября 2023, 10:40 Рентген-кабинет в поликлинике № 2 в Лыткарине отремонтируют к концу года Телеканал «360»

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Рентген-кабинет отремонтируют в Лыткаринской поликлинике № 2. Работы завершат к концу года. Там появится современный цифровой рентген-аппарат.

Сейчас подрядная организация занимается черновой отделкой помещения, устанавливает стеклопакеты, навесной потолок, системы вентиляции и электроники. В декабре рабочие должны завершить весь ремонт и установить цифровой рентген-аппарат. Принимать пациентов в новом кабинете врачи смогут уже в декабре.

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Всего услугами поликлиники № 2 пользуются более 24 тысяч человек, а это большая часть взрослого населения Лыткарина.

Вскоре обновления ждут и поликлинику № 1. В начале 2024 года там также установят современный рентген-аппарат. Оборудование позволит врачам более точно и быстро диагностировать различные заболевания, а также отслеживать эффективность лечения.

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