Подмосковье 07 февраля 2023, 15:53 Рентген-кабинет с цифровыми аппаратами открыли в стоматологической поликлинике Реутова

Читать 360tv в

В стоматологической поликлинике в Реутове открылся после ремонта рентген-кабинет с тремя цифровыми аппаратами. На днях он принял первых пациентов.

Реклама

Универсальный рентгенограф широкого спектра позволит проводить исследования всего организма. Ортопантомограф с низкой дозой излучения будет делать панорамные съемки челюсти и суставов. С помощью аппарата для прицельных снимков с невысоким облучением можно будет исследовать внутренние ткани зубов.

Об оснащении кабинета современной техникой попросили местные жители. В итоге это стало возможным благодаря правительству региона. Под новое оборудование пришлось отремонтировать отдельное помещение в поликлинике, сообщил глава Реутова Станислав Каторов.

Работы проводят в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена». По ней в 2022 году в Московской области установили 80 новых медицинских аппаратов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».