07 февраля 2023, 15:53
Рентген-кабинет с цифровыми аппаратами открыли в стоматологической поликлинике Реутова
В стоматологической поликлинике в Реутове открылся после ремонта рентген-кабинет с тремя цифровыми аппаратами. На днях он принял первых пациентов.
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Универсальный рентгенограф широкого спектра позволит проводить исследования всего организма. Ортопантомограф с низкой дозой излучения будет делать панорамные съемки челюсти и суставов. С помощью аппарата для прицельных снимков с невысоким облучением можно будет исследовать внутренние ткани зубов.
Об оснащении кабинета современной техникой попросили местные жители. В итоге это стало возможным благодаря правительству региона. Под новое оборудование пришлось отремонтировать отдельное помещение в поликлинике, сообщил глава Реутова Станислав Каторов.
Работы проводят в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена». По ней в 2022 году в Московской области установили 80 новых медицинских аппаратов.
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Реутов
Ремонтные работы
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