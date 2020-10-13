Новый рентген-аппарат заработал в амбулатории Видновской районной больницы

В Володарской амбулатории Видновской районной клинической больницы появился новый рентген-аппарат. Оборудование уже работает. Записаться на обследование можно у терапевта. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Рентген-аппарат для Володарской амбулатории приобрели по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Современный цифровой аппарат позволяет быстро и точно проводить исследования грудной клетки и брюшной полости, конечностей. Высокая четкость снимков дает возможность распознавать заболевания на самых ранних стадиях, устанавливать наиболее точный диагноз, что, в свою очередь, позволяет своевременно назначать лечение», — отметила заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы Елена Зинатулина.

Аппарат уже работает. На диагностику можно записаться у лечащего врача.