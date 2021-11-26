Рентген-аппарат С-дуга появился в Коломенской больнице

Новый рентген-аппарат С-дуга доставили в урологическое отделение Коломенской больницы. Оборудование поставлено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Качество медицинской помощи зависит как от профессионализма врачей, так и от наличия точного современного оборудования. Поэтому мы продолжаем оснащать наши учреждения медтехникой, в том числе и тяжелой», — заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Заведующий урологическим отделением Коломенской больницы, врач-уролог Дмитрий Баранцев рассказал, что в медучреждение уже используют новое оборудование. Оно понадобилось для проведение операции над пациенткой с коралловидным камнем в правой почке.

«Было принято решение удалить его малоинвазивным способом. Через небольшой прокол в пояснице с помощью лазера мы раздробили камень „в пыль“ и вымыли его микроскопические фрагменты из почки», — сообщил Баранцев.

Он отметил, что удаление камней в почках с помощью лазера под рентгенологическим контролем позволяет спасти орган и избавить больного от многолетнего очага хронической инфекции.

С-дуга — цифровой передвижной аппарат, который разработали специально для использования в условиях операционных. Он позволяет проводить высокотехнологичные операции под рентгенологическим контролем. Новое оборудование уже введено в работу в операционной урологического отделения и используется при выполнении оперативных вмешательств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «360» заявил, что власти региона уделяют особое внимание системе здравоохранения. По его словам, Подмосковье закупает для медучреждений современное оборудование.