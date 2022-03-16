Реновация началась в Балашихе. В программу попало 18 домов

Городской округ Балашиха стал третьим в Подмосковье, где стартовал проект реновации. Первыми двумя были Мытищи и Раменский. Жителей аварийных домов переселят в новые квартиры.

Под реновацию в Балашихе попали 18 двухэтажных домов. Их построили в период с 1912-го по 1963-й год.

Это дома на Зеленой, Почтовой, Керамической улицах, а также на Кучинском и Вишняковском шоссе, на 7-й Нижней Линии и 8-й Линии.

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова отметила, что наибольший объем ветхих домов в регионе — это бараки и малоэтажки.

При этом цель программы состоит не только в том, чтобы сократить ветхий и аварийный фонд, но и создать комфортные условия проживания, качественно обновить территории Инна Федотова.

Сейчас в Московской области ветхими считаются уже более 17 тысяч домов, где живут около миллиона человек.

В домах, которые попали в программу реновации в Балашихе, проживают 696 человек. Это безнадежно устаревшие здания.

Как все будет?

Новостройки, в которые переселят людей, соответствуют уже современным стандартам. Все квартиры в рамках реновации будут с отделкой комфорт-класса.

В пешей доступности предусмотрят поликлиники, детские сады, школы, остановки транспорта, спортивные центры и парковки.

В этом году запланирован запуск 17 проектов комплексного развития территорий в 10 округах: Балашихе, Красногорске, Королеве, Ленинском, Люберцах, Мытищах, Пушкино, Химках, Раменском и Фрязине.

Ранее в Московской области ввели новую меру поддержки переселенцев из аварийного жилья: денежный сертификат. Теперь людям не придется ждать, когда расселят дом.

Вместо этого по инициативе губернатора Андрея Воробьева они могут получить 84 тысячи рублей за квадратный метр и купить другую квартиру.