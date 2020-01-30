Воробьев рассказал, будет ли в Подмосковье реновация

Реновация вряд ли затронет Подмосковье, даже если начнется на всероссийском уровне. Сперва она коснется городов с большим количеством жителей. Но подмосквичам не стоит беспокоиться — в регионе продолжат расселять ветхие дома. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он пояснил, что в столице реновация возможна за счет более плотной застройки микрорайона, а также возможностей города.

Мы тоже хотели бы в этом участвовать и радовать жителей. Но очевидно, что на это нужно будет направить большие ресурсы. Поэтому я думаю, что реновация прежде всего коснется больших городов с высокой плотностью. Может быть, Санкт-Петербург, может быть Екатеринбург Андрей Воробьев.

Это не значит, что в Подмосковье не будут расселять аварийные и ветхие дома — решением этой проблемы занимается вся страна. Губернатор подчеркнул, что в этом заинтересован любой глава региона. При этом речь не всегда идет про пятиэтажки — часто это двух- или трехэтажные бараки из силикатного кирпича. В регионе также стараются сносить ветхие дома и строить на их месте новые комфортабельные многоэтажки.

«Есть ли в Московской области ветхое и аварийное жилье? Да. И мы его расселяем, это большие деньги. Эта программа бесконечно и бесконечно идет, хочется поскорее уже предоставить горячую воду, комфортабельную ванную, туалет вместо этого бесстыжего барака, но это колоссальный ресурс», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В регионе также решат проблемы с жильем и для молодых семей. Пары, которые в 2020 году родят первого ребенка, смогут взять ипотеку по сниженной ставке. Об этом Андрей Воробьев рассказал во время своего традиционного обращения к жителям.

Полную версию разговора губернатора Московской области Андрея Воробьева и Ирады Зейналовой читайте здесь.