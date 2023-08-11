Подмосковье 11 августа 2023, 14:38 Ренессансный оркестр выступит в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске 12 августа Музей-усадьба «Архангельское»

Читать 360tv в

Концерт «Праздник Ренессанса» состоится 12 августа в театре Гонзаги на базе музея-усадьбы «Архангельское» в Красногорске. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Ренессансный оркестр объединил профессиональных музыкантов, специализирующихся на исполнении старинной музыки. Для гостей мероприятия прозвучат произведения на волынках, крумхорнах, корнамузах, виоле да гамба и многом другом.

Реклама

Начало мероприятия запланировано на 17:00. Приобрести билеты можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».