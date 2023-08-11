11 августа 2023, 14:38
Ренессансный оркестр выступит в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске 12 августа
Концерт «Праздник Ренессанса» состоится 12 августа в театре Гонзаги на базе музея-усадьбы «Архангельское» в Красногорске. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Ренессансный оркестр объединил профессиональных музыкантов, специализирующихся на исполнении старинной музыки. Для гостей мероприятия прозвучат произведения на волынках, крумхорнах, корнамузах, виоле да гамба и многом другом.
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Начало мероприятия запланировано на 17:00. Приобрести билеты можно на сайте.
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