Подмосковье 23 января 2024, 16:23 Ремонтные работы завершились в культурно-информационном центре «Леонидовка» в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Благодаря современному ремонту культурно-информационный центр «Леонидовка» в Мытищах обрел стильный и функциональный интерьер. Работы закончили в фойе первого этажа, актовом зале и двух кабинетах для занятий.

Ремонт сделали в экостиле. В дизайне присутствуют зеленые оттенки и натуральные материалы. Такое решение было навеяно местом, где расположен центр — вокруг здания растет много деревьев.

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Сейчас в культурно-информационном центре функционирует 38 творческих студий для детей и взрослых, специализирующихся на хореографии, вокале, театре, декоративно-прикладном искусстве, а также спорте. Занятия в студиях посещают около тысячи человек, постоянно завоевывая победы на городских, российских и международных творческих конкурсах и фестивалях. Учреждение также вошло в топ-10 домов культуры по эффективности в Подмосковье.

«Мы очень счастливы, что наконец смогли обновить вид нашего культурного учреждения. Благодаря ремонту, креативному редизайну, наш центр стал более современным и многофункциональным», — рассказала директор центра «Леонидовка» Татьяна Ежова.

Работы провели в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Московской области» при финансировании министерства культуры региона и администрации городского округа.

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