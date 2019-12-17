Ремонтные работы превратились в раскопки. Коммунальщики Дубны обнаружили необычный артефакт

В Дубне в ходе работ коммунальщики обнаружили столетнюю деревянную водопроводную трубу.

Коммунальщики наукограда обнаружили деревянную трубу. Сразу определили — это артефакт с загадкой. Предположительно ему около ста лет. Ведь точно известно, что, когда 63 года назад начали строить Дубну, использовали уже другие материалы.

«У нас в городе такой экземпляр один. Сразу, как город начали строить, использовали керамические трубы небольшого диаметра, потом асбестовые, в нашем городе точно ничего такого не было», — сказал сотрудник предприятия «ПТО ГХ» Владимир Копылов.

Источник фото: телеканал «360»

Из земли извлекли шестиметровый кусок. Скорее всего, корпус выполнен из сосны или ели. Он достаточно легкий. Коммунальщики отметили, что несмотря на внушительный возраст, труба выглядит как новая.

Рабочие раскопки спонтанно превратились в исторические. Специалисты ремонтировали водопровод, когда на глубине 2,5 метра наткнулись на фрагмент. Оказалось, что старинные коммуникации растянулись на пару километров. Владимир Копылов руководит такими раскопками почти каждый день. За 15 лет службы интересных находок было немного: маленькая серебряная ложка XIX века и вот этот пожарный гидрант середины XX-го. Мужчина предметы старины любит и даже коллекционирует. Дома есть небольшая экспозиция. Там представлены, в том числе, предметы, посвященные строительству канала.

Местные краеведы уже осмотрели находку. Выдвинули и первую версию ее происхождения. Говорят, труба действительно может относиться ко времени строительства канала или первым годам жизни поселка Большая Волга. Так, по одной из версий историков, трубы использовались для заправки водой паровозов на станции волжской плотины.

Источник фото: телеканал «360»

«Это сделано очень аккуратно: рассчитано на давление, с бандажами, с зубом клепки, то есть по принципу бочки. Здесь надо подумать, поэтому музей примет подарок и будет исследовать», — сообщил сотрудник Музея Дубны Владимир Родионов.

В ближайшее время фрагмент трубы передадут в дар местному музею. Уже сейчас коммунальщики вместе с краеведами начали совместное расследование. Вместе пытаются решить загадку труб: откуда и куда они идут, и для каких целей служили.