Ремонтные работы охватят 10 участков муниципальных дорог в Шатуре

В Шатуре в этом году приведут в порядок 10 автомобильных дорог в деревнях округа. Многие из этих участков не обновляли долгое время, жители очень ждали перемен и голосовали на портале «Добродел» за включение участков в перечень ремонтных работ.

В поселке Шатурторф дороги не ремонтировали уже более 30 лет. На улице Лесная стало невозможно нормально ездить из-за многочисленных ям.

«В этом году у нас очень большой объем работ по укладке асфальта. Это улицы Лесная, Советская и Новая — те улицы, где находятся социально значимые учреждения. Тут у нас детский сад, больница, школа — все дороги делаются одновременно. Мы этому очень рады, потому что в основном жители ходят именно здесь», — рассказала жительница Шатуры Светлана Волкова.

Во время голосования на «Доброделе» жители поддержали проведение дорожного ремонта не только в Шатурторфе, но и в деревнях Ананкино и Алексино-Туголес, до СНТ Радуга 3, Энергетик, Голубые озера, Весна 3, Лотос, а также обновление участка региональной дороги Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха — Новосидоровская.

По словам начальника Управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры администрации округа Алексея Ванина, в настоящее время ремонт региональной дороги на участке Петровское — Левашово — Шатура выполнен на 80%. В Шатурторфе работы планируют завершить до конца этой недели.

Ванин отметил, что в деревнях Шеино и Ананкино работы уже завершены. До СНТ и на Конном проезде в Шатуре выполнено грейдирование. Также в этом году запланирован ремонт подъездных дорог к поселку санатория «Озеро Белое», где качественного асфальта не было больше 20 лет.

Есть еще два проблемных участка — на улицах Беговая и Луговая, которые ведут к домам, где живут многодетные семьи. Из-за того, что зима в этом году была снежная, уровень воды долго держался на достаточно высоком уровне, поэтому ремонт здесь проведут в середине августа.