Ремонтники обновили асфальт на улицах Электростали

Сотрудники ремонтных служб обновили асфальтовое покрытие на шести участках улиц Электростали. За эти зоны проголосовали местные жители на портале «Добродел».

Источник фото: телеканал «360»

Одним из лидеров голосования стала улица Николаева. Это оживленная дорога, которая находится в центре города. В последнее время состояние асфальта на этой улице было не очень хорошим. Сотрудники ремонтных служб обновили участок дороги длиной 724 метра от ее пересечения с Советской улицей до Вознесенской аллеи. Общая площадь обновленного покрытия составила 9500 квадратных метров. Другую часть улицы Николаева отремонтировали в прошлом году.

Источник фото: телеканал «360»

Также сотрудники ремонтных служб обновили асфальт на дублере Ногинского шоссе, Авангардном проезде. Также свежее дорожное покрытие появилось на части улицы Тевосяна, отрезке Западной улицы и на участке улицы Корнеева.

В ближайшее время ремонтники обновят в Электростали несколько тротуаров. В первую очередь они займутся участком вдоль улицы Николаева, протяженность которого составляет 1100 метров. Также жители Электростали попросили обновить плитку на проспекте Ленина. Жалобу горожан услышали. Плитку уберут, а на ее месту уложат асфальтобетонное покрытие.