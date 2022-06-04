Ремонтники обновили асфальт на улицах Электростали
Новое асфальтовое покрытие положили на шести участках улиц Электростали
Сотрудники ремонтных служб обновили асфальтовое покрытие на шести участках улиц Электростали. За эти зоны проголосовали местные жители на портале «Добродел».
Одним из лидеров голосования стала улица Николаева. Это оживленная дорога, которая находится в центре города. В последнее время состояние асфальта на этой улице было не очень хорошим. Сотрудники ремонтных служб обновили участок дороги длиной 724 метра от ее пересечения с Советской улицей до Вознесенской аллеи. Общая площадь обновленного покрытия составила 9500 квадратных метров. Другую часть улицы Николаева отремонтировали в прошлом году.
Также сотрудники ремонтных служб обновили асфальт на дублере Ногинского шоссе, Авангардном проезде. Также свежее дорожное покрытие появилось на части улицы Тевосяна, отрезке Западной улицы и на участке улицы Корнеева.
В ближайшее время ремонтники обновят в Электростали несколько тротуаров. В первую очередь они займутся участком вдоль улицы Николаева, протяженность которого составляет 1100 метров. Также жители Электростали попросили обновить плитку на проспекте Ленина. Жалобу горожан услышали. Плитку уберут, а на ее месту уложат асфальтобетонное покрытие.