Ремонтирующуюся школу в Звенигороде осмотрел глава Одинцовского г. о.

Чиновник приехал в образовательное учреждение в рамках работы выездной администрации.

Сейчас в школе идут ремонтные работы. Здание давно нуждалось в обновлении, а жители Звенигорода не раз обращали на это внимание в своих обращениях на портале «Добродел», отметил Иванов.

До этого руководитель муниципалитета приезжал в учебное заведение в июле. Тогда было решено провести ремонт, поскольку протекала крыша, лежал старый «потрепанный линолеум».

«Другого варианта у нас не было. Необходимо было срочно приводить образовательное учреждение в порядок», — сказал Иванов.

Нынешние работы включают в себя, в частности, ремонт пищеблока, кровли, а также полов на первом, втором и третьем этажах. По словам главы муниципалитета, строители вышли на финишную прямую. Сейчас завершаются работы по укладке напольной плитки, ведутся работы в пищеблоке — отделываются стены и заменяются коммуникации. Уже в следующем месяце ученики вернутся в школу.