Подмосковье 26 января 2024, 22:34 Ремонтировать котел начали на котельной «Восточная» в Электростали Глава Электростали Волкова заявила о ремонте котла на котельной «Восточная» Freepik

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На котельной «Восточная» в Электростали начали ремонтировать один из котлов. Об этом сообщила глава городского округа Инна Волкова в своем Telegram-канале.

По ее словам, приступить к ремонтным работам ранее не позволяли погодные условия.

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«В этот период в концевых домах может быть понижение температуры теплоносителя. Понимаем это неудобство, поэтому сотрудники котельной постараются произвести все работы быстро. Ремонтная бригада уже демонтировала обмуровку котла», — сказала она.

По словам Волковой, потом рабочие приступят к восстановлению трубной части котлового контура. На следующем этапе начнут ремонтировать второй котел.

Ранее стало известно, что число аварий на объектах жизнеобеспечения в Московской области снизилось на 5% за неделю. Аварийно-восстановительная служба МО «МОС АВС» получила 282 сообщения о сбоях.