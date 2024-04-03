Подмосковье 03 апреля 2024, 19:06 Ремонт женской консультации в Химках завершат в мае Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Женскую консультацию в городском округе Химки отремонтируют до конца мая этого года. Подрядчики уже приступили к обновлению интерьера, ремонту электросетей и замене мебели.

Ход проведения работ на объекте контролирует муниципальный депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Реклама

«Это важнейший этап в реализации нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи в городском округе Химки. Здесь пациентка может пройти весь спектр медицинских услуг в одном месте: терапевт, эндокринолог, акушер-гинеколог, маммография, ведение беременности и многое другое», — прокомментировал Владислав Мирзонов.

Женская консультация способна принять до 200 пациенток за смену. В учреждении функционирует отделение для антенатальной диагностики патологий плода, кабинет для осмотра здоровых детей и школа для будущих родителей. Записаться на прием можно через портал госуслуг или по телефону 122.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».