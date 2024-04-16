Подмосковье 16 апреля 2024, 17:32 Ремонт железнодорожного переезда начался на Батарейной улице в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В городском округе Лобня начались ремонтные работы на железнодорожном переезде возле улицы Батарейная. Уже проведены подготовительные работы по устранению ям, а основной этап ремонта дорожного покрытия запустят после того, как железнодорожники проведут работы по благоустройству.

Глава городского округа Анна Кротова отметила, что для борьбы с пробками в городе принят комплексный подход. Благодаря поддержке губернатора удалось ограничить движение маневровых составов в часы пик. Также ведутся работы над исправлением недостатков дорожного покрытия на переездах, установлены новые бело-лунные секции светофоров, которые способствуют повышению пропускной способности перекрестков.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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