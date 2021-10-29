29 октября 2021, 23:32
Ремонт завершили на ж/д станции Черное Горьковского направления
ЦППК отремонтировала железнодорожную станцию Черное в городском округе Балашиха
ЦППК завершила ремонт работы на обеих платформах станции Черное Горьковского направления. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Специалисты уложили новую брусчатку, заменили ограждения, плиты перекрытия и блоки, а также отремонтировали сходы. На платформах обновили лавочки и урны. Позаботились и о маломобильных группах населения — установили полосы безопасности и тактильную плитку перед сходами.
Также станцию Черное оборудовали светодиодным освещением.
Капремонт провели в рамках масштабной программы по комплексному благоустройству для приведения станций к единому стандарту, уточнили в ЦППК.
Ранее стало известно, что в подмосковных электричках появится возможность оплатить билет по банковской карте прямо во время поездки.