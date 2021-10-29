Ремонт завершили на ж/д станции Черное Горьковского направления

ЦППК завершила ремонт работы на обеих платформах станции Черное Горьковского направления. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Специалисты уложили новую брусчатку, заменили ограждения, плиты перекрытия и блоки, а также отремонтировали сходы. На платформах обновили лавочки и урны. Позаботились и о маломобильных группах населения — установили полосы безопасности и тактильную плитку перед сходами.

Также станцию Черное оборудовали светодиодным освещением.

Капремонт провели в рамках масштабной программы по комплексному благоустройству для приведения станций к единому стандарту, уточнили в ЦППК.

Ранее стало известно, что в подмосковных электричках появится возможность оплатить билет по банковской карте прямо во время поездки.