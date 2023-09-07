07 сентября 2023, 20:40
Ремонт за 17 миллионов рублей запланировали в Серпуховской больнице
Подвальные помещения на улице Форсса, 3 в Серпуховской областной больнице отремонтируют. На это выделили 17 миллионов рублей, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.
Извещение о поиске подрядчика опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
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Компании предстоит отремонтировать вентиляцию, отопление, системы водоснабжения, канализации, провести электромонтажные и другие работы. Прием заявок завершится 22 сентября.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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