Подмосковье 12 сентября 2023, 11:06 Ремонт второго участка Можайского шоссе начался в Одинцове Минтранс Подмосковья

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В Одинцове приступили к ремонту второго участка Можайского шоссе. Работы проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В региональном Минтрансе уточнили, что сейчас дорожные службы заканчивают фрезерование старого покрытия, после чего приступят к укладке нового. Ремонтировать будут участок протяженностью семь километров от поселка Большие Вяземы до въезда в поселок Часцы.

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Ранее в округе уже отремонтировали участок Можайского шоссе от развязки с трассой М-1 «Беларусь» до села Жаворонки. Ежедневно по дороге проезжают более 40 тысяч автомобилистов. До конца ремонтного сезона в Одинцове покрытие обновят еще на двух участках трассы.

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