Ремонт водопроводных сетей завершат в Железнодорожном до конца октября

В Балашихе подходят к концу работы по ремонту магистральных водопроводных сетей в микрорайоне Железнодорожный. Это уже второй этап реконструкции. Он предусматривает прокладку 2,3 тысячи метров новых труб и модернизацию 21 водопроводной камеры.

Источник фото: Евгений Дудин

Реконструкцию проводят специалисты балашихинского водоканала. Благодаря масштабному ремонту чистой водой обеспечат жителей микрорайонов Железнодорожный, Ольгино, Северный, Южный и Кучино.

«Данный проект преследует сразу несколько целей: убрать вторичные загрязнения, поступающие из изношенных труб, снизить аварийность до минимума. Конечно, есть стратегические цели. У нас по факту появляется возможность переключения потока воды между ВЗУ, то есть мы можем проводить профилактические и ремонтные работы без отключения водоснабжения. После проведения первого этапа работ, мы получаем от жителей положительный отклик», — рассказал генеральный директор Балашихинского водоканала Сергей Степашин.

Источник фото: Евгений Дудин

Первый этап реконструкции водопровода в Железнодорожном закончили в прошлом году. Сотрудники водоканала тогда заменили запорную арматуру и водопроводные сети длиной более 2,8 тысячи метров.

«В микрорайоне Железнодорожный были проблемы с качеством водоснабжения. Поступало очень много жалоб от жителей. Водоканалом были проведены большие работы по ремонту системы водоснабжения: были реконструированы водозаборные узлы, установлены станции обезжелезивания», — уточнила начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Реконструкция водопроводных сетей в микрорайоне Железнодорожный проводится в рамках государственной программы развития инженерной и коммунальной инфраструктуры. На реализацию первого и второго этапов работ из областного и муниципального бюджетов выделили 158 миллионов рублей.